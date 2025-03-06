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Россиянка пыталась пронести внутри себя наркотики мужу в колонию и сама получила срок

В Пермском крае женщина попыталась внутри себя пронести наркотики мужу в колонию
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Полиция Прикамья

В Пермском крае женщину 1987 года рождения осудили за попытку пронести в колонию супругу наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Согласно материалам дела, у жительницы Перми, прибывшей для длительного свидания в колонию в Чусовском округе в ноябре 2024 года, нашли крупную партию мефедрона.

«Сотрудники учреждения во время досмотровых мероприятий с применением служебной собаки заметили, что женщина нервничает, и заподозрили, что при ней имеются запрещенные вещества. Отвечая на вопросы, гражданка призналась, что она сокрыла сверток с наркотиком в естественной полости своего тела, чтобы пронести его мужу», — рассказали в МВД.

Сотрудники колонии передали информацию полицейским, те прибыли на место и изъяли запрещенное вещество.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к девяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее уралец попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и попался.

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