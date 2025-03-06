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В Румынии подозревают 101-летнего генерала в подготовке переворота в пользу России

В Румынии отставного 101-летнего генерала заподозрили в подготовке госпереворота
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ZUMA Press/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Румынии заподозрили шесть человек, в том числе 101-летнего генерал-майора в отставке, в подготовке к государственному перевороту. Об этом сообщило издание Europa Liberă România.

В материале приводятся слова прокуроров Национального управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT), которые заявили, что подозреваемые якобы готовили государственный переворот в республике «при поддержке РФ».

По информации журналистов, в 2023 году граждане объединились в группировку, которая пыталась нанести вред суверенитету страны. С этой целью они принимали меры по «дестабилизации политической ситуации в республике и подрыву ее обороноспособности».

«Источники сообщили <...>, что среди лиц, против которых ведется расследование, есть 101-летний отставной генерал-майор Раду Теодору. Его не задержали, но 5 марта к нему домой нагрянули следователи», — говорится в публикации.

Как выяснили журналисты, именно он возглавлял группировку. Последняя позиционировала себя как законная организация, которая развивалась в качестве военной структуры.

Раду Теодору родился в январе 1924 года. С начала 90-х гг. XX века генерал-майор, известный своими радикальными антисемитскими взглядами, начал принимать активное участие в политической жизни Румынии. В частности, с 1989 по 1992 год он занимал пост вице-президента партии «Великая Румыния». Europa Liberă România пишет, что это политическое объединение поддерживает националистическую и ксенофобскую идеологию.

Пожилой генерал является автором книги «Сионистский нацизм», опубликованной в 2000 году. В ней он подвергает сомнению масштабы Холокоста.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Румынии объявить персоной нон грата российского военного атташе.

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