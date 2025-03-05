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В Москве предупредили Румынию об ответственности за недружественные действия

МИД: Россия ответит на объявление своих атташе персонами нон-грата в Румынии
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Depositphotos

Россия ответит на объявление своих военного атташе и его заместителя персонами нон-грата в Румынии. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в российском ведомстве.

Двое российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата по решению румынского внешнеполитического ведомства.

В декабре 2024 года пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что решение российской стороны о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге является симметричным действием.

По словам Вроньского, данная информация была представлена польской стороне в соответствующей ноте. В комментарии дипломат не стал отвечать на вопрос журналистов о том, последуют ли ответные действия со стороны Польши на решение России.

Ранее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.

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