Россиян костылем избил рабочего, который отказался делать ему ремонт в гараже

В Курганской области инвалид избил рабочего костылем и получил 2 года колонии

В Курганской области огласили приговор местному жителю, который жестоко избил знакомого, делавшего ремонт у него в гараже. Об этом сообщает пресс-служба Макушинского районного суда.

По данным следствия, обвиняемый решил отремонтировать гараж и нанял знакомого, который пообещал быстро провести необходимые работы. Когда работник не приехал на объект, заказчик приехал к нему домой и обнаружил сельчанина пьяным.

Между мужчинами произошла ссора, в ходе конфликта 61-летний владелец гаража несколько раз ударил оппонента костылем по голове. Пострадавший потерял сознание, нападавший скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

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