В Архангельской области школьник надругался над мальчиком в туалете

В Архангельской области школьник рассказал матери, что над ним в туалете надругался сверстник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел в уборной после тренировки по легкой атлетике. Школьник зашел за товарищем в кабинку уборной. Он потребовал, чтобы мальчик разделся, и надругался над ним. Пострадавший рассказал о произошедшем матери, женщина обратилась с заявлением в полицию.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге женщина изнасиловала пятилетнего ребенка и попала в психбольницу.