В Гатчине двое пенсионеров пострадали из-за мужчины, распылившего перцовку в автобусе

В Ленобласти дебошир распылил перцовый баллончик в автобусе и сбежал

В Ленинградской области дебошир подрался с пенсионером и распылил перцовый баллончик. Видео из салона автобуса публикует 78.ru.

Все произошло 4 марта на Пушкинском шоссе в Гатчине. Во время поездки на 21-м автобусе один из пассажиров стал агрессивно себя вести, ругаться матом и показывать неприличные жесты. Оказавшийся поблизости 68-летний мужчина сделал ему замечание, в ответ дебошир набросился на пожилого человека.

Сидевшая впереди женщина попыталась разнять дерущихся, но в этот момент злоумышленник воспользовался перцовым баллончиком. Неизвестный покинул автобус на ближайшей остановке, а заступившийся за женщину пенсионер и 74-летняя местная жительница обратились в больницу с жалобами на ожоги.

Подозреваемого, 32-летнего рецидивиста, уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее нижегородка получила ожог обоих глаз после того, как сделала замечание водителю.