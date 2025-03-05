Нижегородка получила ожог обоих глаз после того, как сделала замечание водителю

В Нижнем Новгороде неизвестный распылил в лицо женщине перцовый баллончик. Об этом пострадавшая рассказала «Нижний Новгород без цензуры».

По словам женщины, 25 февраля она попала в неприятную ситуацию на улице Нартова. Выезжавший со двора водитель Honda перегородил ей полосу и вынудил остановиться. Тогда автомобилистка решила упрекнуть его за манеру вождения.

«Я вышла из машины и направилась к водителю данного автомобиля. [Когда] водитель опустил стекло, я начала высказывать ему претензию о манере его вождения. В результате [он] распылил в область моего лица содержимое перцового баллончика и сразу уехал. В руках у меня ничего не было, я его не трогала, он даже не угрожал и не предупредил, достал баллончик и нажал на кнопку», — вспоминает пострадавшая.

Сразу после случившегося она обратилась за медицинской помощью, у девушки диагностировали ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз легкой степени. Она по-прежнему восстанавливается и просит очевидцев конфликта связаться с ней. Полиция нашла владельца автомобиля, но он заявил, что не знает, кто был за рулем его машины в день инцидента.

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