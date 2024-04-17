Украинец вырвался от пограничников для побега в Венгрию

Мужчине удалось вырваться из рук пограничников на одном из пунктов пропуска в Закарпатской области Украины и сбежать в Венгрию. Об этом заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает телеканал «24 канал».

По его словам, инцидент произошел в среду, 17 апреля. Демченко рассказал, что этот украинец следовал по пути, где можно легально пересечь границу страны, но, воспользовавшись инфраструктурой пропускного пункта, добрался до выхода из КПП.

«Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — продолжил он.

Как заявил Демченко, накануне мужчина предпринял попытку пересечь границу в этом пропускном пункте, но ему отказали.

В январе украинский уклонист рассказал, как ему пришлось выпрыгнуть из автобуса и переплыть реку Тиса, несмотря на холод, чтобы сбежать в Румынию.

До этого в городе Мукачево Закарпатской области мужчина сбежал из военкомата через окно на втором этаже.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.