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На КПП «Верхний Ларс» задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

В Северной Осетии задержали украинца по подозрению в шпионаже

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Depositphotos

На территории Республики Северная Осетия (РСО) по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины. Об этом сообщает региональный информационный портал «15-й регион», ссылаясь на пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В материале уточняется, что фигурантом уголовного дела стал 36-летний мужчина, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении личного состава и оборонной техники Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) через интернет-мессенджер.

«Его задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Верхний Ларс», — отмечается в статье.

В отношении задержанного завели уголовное дело о шпионаже, максимальный срок наказания по которому составляет 20 лет лишения свободы.

Незадолго до этого в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

Ранее пожилого итальянца задержали в Перми по подозрению в подготовке диверсии.

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