В России хотят ввести крупные штрафы за репосты с анонимных страниц

Россиян следует штрафовать за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Причем штрафы должны быть значимыми – речь идет не о пяти тысячах рублей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Россиянам нельзя будет делать репосты с аккаунтов блогеров, которые не прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Соответствующая инициатива еще обсуждается, внести законопроект на эту тему планируется осенью.

«Штрафы должны быть значимыми, речь идет не о 500 рублях и даже не о пяти тысячах», — подчеркнул Кирьянов.

Сам репост будет нарушением, а если он сделан в запрещенных иностранных соцсетях — это станет отягчающим обстоятельством. Российским пользователям нужно понять, что только отечественные платформы и соцсети, которые работают в соответствии с законами, смогут защитить их права, заключил парламентарий.

Напомним, в конце декабря Роскомнадзор сообщил, что владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей подали более 135 тыс. заявлений для регистрации своих страниц в ведомстве. По данным на 27 декабря из них зарегистрировано более 49 тыс., при этом около 30 тыс. заявлений были отклонены.

Ранее российских блогеров призвали поторопиться с заменой YouTube на новые платформы.