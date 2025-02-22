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Женщину, которая пытала свою 15-летнюю дочь плойкой для волос, задержали в Петербурге

Петербурженку задержали после того, как ее дочь попала с ожогами в больницу
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Depositphotos

Петербурженку, которую обвинила в истязании собственная 15-летняя дочь, арестовали на двое суток, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина угодила в изолятор временного содержания после того, как ее старшая дочь оказалась в больнице с ожогами от плойки. Известно, что 39-летняя мать троих детей проживает в коммунальной квартире на улице Маяковского, а на ее странице во «ВКонтакте» в качестве места работы указан салон красоты. Сейчас она находится за решеткой, правоохранители проверяют информацию об истязании ее дочери.

По словам самой пострадавшей, мать зажала ее руки в плойке для волос, но девушка не стала обращаться в полицию, так как не хотела портить настроение брату-имениннику. Попав в больницу, она рассказала, что за несколько дней до инцидента родительница ударила ее несколько раз головой о стену из-за того, что восьмилетний брат не выучил стихотворение. Со слов несовершеннолетней, если уроки не сделаны до 11 часов вечера, то все дети лишаются ужина, а завтрак в семье не предусмотрен.

Школьница планировала уйти из дома, в настоящее время она находится в соцучреждении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание и потребовал начать расследование, 19 февраля по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тольятти женщина избивала взятых под опеку сестер утюгом за непослушание.

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