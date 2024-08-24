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В Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки

В Бурятии дети спаслись от медведя, забравшись на крышу, и попали на видео

В Северобайкальском районе Бурятии медведь вышел в населенный пункт и напугал детей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Северобайкальском районе в селе Холодное, подростки заметили на улице не торопясь бредущего медведя. Школьники успели снять прогулку зверя на видео, медведь спокойно шел по дороге, не обращая внимания на снимавших его подростков.

Дети поспешили спрятаться от косолапого на крыше остановки. Агрессии медведь не проявил и прошел мимо.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае пес спас своего хозяина от агрессивного медведя во время похода в лес за грибами. Инцидент произошел в окрестностях города Комсомольска-на-Амуре, куда мужчина со своим псом отправился собирать грибы. В лесу им повстречался медведь, который оказался агрессивным, и собака набросилась на хищника. Животное нанесло питомцу грибника раны когтями, однако в результате испугалось и отступило. Раненого пса 20 августа доставили в ветеринарную клинику и в срочном порядке провели ему операцию, а также назначили лечение.

Ранее охотник отстреливался от медведя и сам попал в больницу с пулевым ранением.

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