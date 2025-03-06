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Топ-менеджер УВЗ раскритиковал Макрона за игнорирование исторических уроков

Топ-менеджер УВЗ Мешков усомнился в лидерских качествах президента Франции
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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не может считаться подлинным лидером нации. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

По его мнению, французский лидер не учел трагические страницы истории Франции, продолжая поддерживать украинские власти.

Мешков подчеркнул, что Макрон формально остается главой государства, но его действия расходятся с интересами народа Пятой Республики. В частности, он критикует позицию лидера Франции в отношении правительства Украины, которое, по словам Мешкова, пришло к власти в результате переворота, сопровождавшегося насилием, поджогами и жертвами среди мирного населения.

«Наверное, история с «мадам Гильотен» (прозвище гильотины — машины для обезглавливания, которая стала символом Французской революции. — прим. Ura.ru), пожирающей своих учредителей, не стала для него уроком, так как учитель или учительница в его судьбе сыграли другую роль», — приводит его слова издание.

Мешков призвал Макрона сосредоточиться на поиске мирных решений украинского конфликта, вместо того чтобы усиливать напряженность.

«Но сегодня Макрон избрал кровожадный путь войны и убийств в надежде остаться вдали от схватки», — заключил топ-менеджер УВЗ.

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