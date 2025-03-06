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Пенсионера, выступившего против закрытия автовокзала, задержали в Полевском

На Урале пенсионера задержали за участие в сходе против закрытия автовокзала
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В городе Полевском Свердловской области прошел стихийный сход жителей, недовольных закрытием автовокзала. Полицейские задержали одного пожилого человека. Об этом он рассказал Ural Mash.

В конце февраля жители Полевского сообщили о закрытии сразу двух автовокзалов. Уехать можно будет только с Южного, но само здание будет недоступно для пассажиров, которым придется покупать билеты у водителей и ждать автобусов на улице. Местный перевозчик Сергей Вотинцев объяснил, что содержать станции дорого, но горожане выступили против и стали собирать подписи.

69-летний местный житель Николай Павлович случайно оказался рядом. Он ехал мимо на автобусе и решил выйти, чтобы публично высказать свою позицию.

«Все проходило тихо, мирно. Пока ждали представителей администрации, приехали полицейские, они не делали ничего плохого, просто стояли, наблюдали. Я практически уже начал уходить, [когда] ко мне подошли двое сотрудников, попросили пройти с ними. Сказали, что если я откажусь, то они применят силу», — рассказал мужчина.

В отделении полиции пенсионер провел около трех часов и написал объяснительную. Теперь Николаю Павловичу грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей или 60 часов принудительных работ, так как, по версии сотрудников правоохранительных органов, он организовал несанкционированный митинг. Максимальный штраф по этой статье больше, чем пенсия у обвиняемого — 12,1 тыс.

«Мало того, что я инвалид 3-й группы, у меня астма, сахарный диабет, я сижу на инсулине», — говорит местный житель.

Он добавил, что недавно перенес инфаркт. Сейчас мужчина ждет повестку в суд.

Ранее главу молодежного отделения партии «Яблоко» задержали в Екатеринбурге за возложение цветов у памятника декабристам.

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