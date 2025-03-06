В Ялте 63-летний иностранец растлил девятилетнюю девочку, требуя у нее личные фото

В Крыму суд вынес приговор иностранцу, который развращал девятилетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. О том, как иностранец связался с девочкой, и другие детали не уточняются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Личность мужчины была установлена сотрудниками следственного комитета и МВД, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения в заочном порядке», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге 43-летнего водителя задержали по подозрению в совращении 50 детей. Мужчина переписывался с несовершеннолетними на личные темы и принуждал отправлять ему непристойные фото. У него изъяли четыре ноутбука и десять телефонов.

Ранее в Архангельской области школьник надругался над мальчиком в туалете.