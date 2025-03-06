В Петербурге водитель прикидывался Александром Невским и совращал детей

В Петербурге 43-летнего мужчину подозревают в совращении детей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии правоохранителей, житель Приморского района знакомился с детьми в возрасте от восьми до 14 лет в социальных сетях и мессенджерах. Там он под псевдонином «Александр Невский» обсуждал с несовершеннолетними личные темы и принуждал отправлять ему видео непристойного содержания с их участием.

Всего от действий подозреваемого пострадали 50 детей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В квартире у фигуранта уже проведен обыск, правоохранители изъяли четыре ноутбука и десять телефонов с переписками и контентом, который отправляли ему дети.

На данный момент мужчина находится под арестом.

По данным kp.ru, водителя поймали после того, как он завел переписку с 11-летней девочкой, которая отправляла ему личные фото. С ней мужчина также общался на непристойные темы.

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