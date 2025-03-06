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На Украине предложили ввести военную подготовку для девочек и мальчиков с 7 класса

Командир ВСУ Федоренко призвал ввести с 7 класса обязательную военную подготовку
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Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

На Украине хотят ввести обязательную военную подготовку для мальчиков и девочек, начиная с седьмого класса. С таким предложением выступил командир украинского 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, пишет «РБК-Украина».

«Сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины. Военная подготовка должна начинаться со школы, с седьмого класса, и для мальчиков, и девочек», — отметил Федоренко.

По его словам, при достижении 18 лет всем гражданам Украины необходимо проходить полигонную подготовку. Также командир «Ахиллеса» предлагает сделать обязательным военно-учетный документ, чтобы без него нельзя было открыть банковскую карту или купить, например, телефон или автомобиль.

Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов, изменяющих условия мобилизации в стране. В частности, глава государства снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, а также убрал категорию «ограниченно годен». Теперь на Украине есть только категории «годен» и «не годен», а тех, кто считался ограниченно годным, обязали пройти новую медкомиссию.

Также на Украине появились электронные кабинеты призывников, где отображается информация о человеке. Например, боец, имеющий специализацию водителя-механика, будет выполнять соответствующие задачи на фронте.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.

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