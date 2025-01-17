Мужчина, ставший импотентом из-за врачебной ошибки, получит €49 тысяч

Жителю Испании заплатят более €49 тыс. (3 млн рублей. — прим. ред.) за врачебную халатность, из-за которой он стал импотентом. Об этом сообщает газета El Pais.

В июле 2020 года мужчина обратился в отделение неотложной помощи больницы в Онтеньенте, так как в течение шести часов у него сохранялась эрекция после использования катетера для мочевого пузыря. Его осмотрели и отпустили домой, взяв анализ крови. Тогда врач диагностировал у мужчины приапизм — эрекцию, которая сохраняется в течение длительного времени, но решил, что вскоре ситуация разрешится без медицинского вмешательства.

Однако спустя 20 часов эрекция не прошла, и испанец снова обратился в больницу. Он поговорил с дежурным урологом, который рекомендовал установить дренаж, что и было сделано. Процедура немного помогла, и пациента снова выписали, но спустя некоторое время мужчина опять приехал в отделение скорой помощи. На этот раз ему сделали операцию по установке особого протеза, а через три месяца он вновь оказался на хирургическом столе, так как приспособление соскочило с места.

В результате у пациента диагностировали постоянную эректильную дисфункцию, и он подал иск во Всеобщую службу здравоохранения и общественного здоровья Испании, обвинив медиков в недобросовестном исполнении обязанностей. Юридический консилиум постановил, что министерство здравоохранения Валенсии должно выплатить €49,1 тыс. истцу, который по-прежнему испытывает физическую боль, и еще €5 тыс. за моральный ущерб его партнерше.

Ранее в Италии хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту.