Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, ставший импотентом из-за врачебной ошибки, получит €49 тысяч

Минздрав заплатит €49 тысяч жителю Испании, ставшему импотентом из-за лечения
close
Depositphotos

Жителю Испании заплатят более €49 тыс. (3 млн рублей. — прим. ред.) за врачебную халатность, из-за которой он стал импотентом. Об этом сообщает газета El Pais.

В июле 2020 года мужчина обратился в отделение неотложной помощи больницы в Онтеньенте, так как в течение шести часов у него сохранялась эрекция после использования катетера для мочевого пузыря. Его осмотрели и отпустили домой, взяв анализ крови. Тогда врач диагностировал у мужчины приапизм — эрекцию, которая сохраняется в течение длительного времени, но решил, что вскоре ситуация разрешится без медицинского вмешательства.

Однако спустя 20 часов эрекция не прошла, и испанец снова обратился в больницу. Он поговорил с дежурным урологом, который рекомендовал установить дренаж, что и было сделано. Процедура немного помогла, и пациента снова выписали, но спустя некоторое время мужчина опять приехал в отделение скорой помощи. На этот раз ему сделали операцию по установке особого протеза, а через три месяца он вновь оказался на хирургическом столе, так как приспособление соскочило с места.

В результате у пациента диагностировали постоянную эректильную дисфункцию, и он подал иск во Всеобщую службу здравоохранения и общественного здоровья Испании, обвинив медиков в недобросовестном исполнении обязанностей. Юридический консилиум постановил, что министерство здравоохранения Валенсии должно выплатить €49,1 тыс. истцу, который по-прежнему испытывает физическую боль, и еще €5 тыс. за моральный ущерб его партнерше.

Ранее в Италии хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами