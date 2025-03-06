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«Я говорю со всеми»: Ланьков готов заплатить штраф за интервью

Кореевед Ланьков заявил, что не переживает из-за дела в московском суде
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Холдинг «Лабиринт»

Профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что готов понести наказание за сотрудничество с нежелательной организацией, если суд признает такое нарушение. По словам корееведа, штраф его не пугает.

«Причин не знаю, но почти уверен, что причиной стали интервью или публикации в каких-то нежелательных изданиях. Я вообще говорю со всеми, кто меня не цензурирует, от «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) до «Царьграда», так что... Оспаривать не буду, если формально нарушение имело место, то заплачу штраф. Переживаю ли? Ну, неприятно, что есть такие ограничения, которые мне кажутся неразумными, но «переживать» — сильное слишком выражение», — сказал Ланьков.

О том, что профессора заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщил РБК. Журналисты нашли в базе Савеловского районного суда карточку, в которой фигурирует Ланьков А.Н. В инстанции подтвердили, что речь идет об Андрее Николаевиче Ланькове. Ученому по ст. 20.33 КоАП грозит штраф в размере 5–15 тыс. руб. Дело планируют рассмотреть 10 апреля.

Ранее Генпрокуратуру попросили признать нежелательной в России сеть школ IHWO.

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