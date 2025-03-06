В Петербурге под терминал скоростной железной дороги отдадут исторические здания

Исторические здания складов Кокоревых, расположенные в районе Московского вокзала в Санкт-Петербурге, интегрируют в платформу терминала для прибытия поездов высокоскоростной магистрали. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Как он сказал, речь идет о высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что прибывающие из российской столицы поезда будут заезжать внутрь исторических зданий.

Также вице-губернатор рассказал о планах властей передвинуть ряд зданий Фарфоровского поста, которые находятся между Софийской улицей и Московской железной дорогой. Дома продолжат считаться историческими объектами, при этом часть из них будет расселена.

«Что-то будет выкупаться, а что-то — передвигаться. <...> Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — подчеркнул Поляков.

Он уточнил, что транспортная доступность терминала высокоскоростной магистрали будет обеспечена за счет строительства привокзальной площади на Лиговском проспекте. Кроме того, с этой целью специалисты продлят Миргородскую и Днепропетровскую улицы.

«При этом обслуживание пригородных поездов Московского и Волховстроевского направлений будет перенесено на пассажирскую станцию «Волковская», — сказал чиновник.

Вице-губернатор добавил, что к текущему моменту власти Санкт-Петербурга завершили разработку проектной документации по капитальному ремонту Нефтяного путепровода. Старт работ, которые будут проводиться в рамках развития транспортной инфраструктуры, запланирован на 2025 год.

Ранее правительство РФ одобрило проект об обнулении НДС для перевозчиков высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.