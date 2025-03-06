В Москве завершили расследование дела о торговле детьми

В Москве предъявили обвинение всем фигурантам дела о торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего обвиняются 11 человек, в том числе многодетная мать Юлия Логинова и глава женского центра Наталья Патока. Расследование по данному делу завершено.

«В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела», – сообщается в публикации.

Главная обвиняемая Логинова, суррогатная мать Фируза Усканова и юрист медцентра Елена Кужелева сотрудничают со следствием.

Большинству фигурантов суд запретил общаться друг с другом. Остальных направили в СИЗО.

По версии следствия, сотрудники «благотворительных фондов» искали беременных женщин, которые планировали сделать аборт. Их приглашали в Москву, где глава женского центра Патока якобы убеждала родить. Детей, по версии правоохранителей, забирала Логинова и помогала с усыновлением.

Ранее в Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь.