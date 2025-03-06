Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно снизился оборот препаратов для абортов

«Ъ»: оборот средств для абортов снизился в России в 2024 году на 33%
close
Shutterstock

В России в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о препаратах мизопростол и мифепристон. С 2023 года они включены в перечень предметно-количественного учета, поэтому их применение возможно только в клиниках.

В прошлом году в медицинские учреждения поступило 636,3 тыс. упаковок этих препаратов, что на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году, пишет «Ъ», ссылаясь на данные аналитической компании RNC Pharma.

Эксперты объясняют это сокращением числа абортов, ограничительными мерами и проблемами граждан с половой жизнью.

При этом продажи средств экстренной контрацепции в последние годы «последовательно растут». Однако в компании заявили, что динамика в прошлом году была небольшой.

За 2024 год в аптеках было продано 2,3 млн упаковок препаратов экстренной контрацепции на сумму 1,78 млрд руб. (+1%).

В феврале прокуратура начала проверку из-за отказа женщинам в аборте в Вологодской области.

Ранее врач рассказала об опасности дефицита важного для беременных препарата в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами