В России рекордно снизился оборот препаратов для абортов

«Ъ»: оборот средств для абортов снизился в России в 2024 году на 33%

В России в 2024 году был установлен абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о препаратах мизопростол и мифепристон. С 2023 года они включены в перечень предметно-количественного учета, поэтому их применение возможно только в клиниках.

В прошлом году в медицинские учреждения поступило 636,3 тыс. упаковок этих препаратов, что на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году, пишет «Ъ», ссылаясь на данные аналитической компании RNC Pharma.

Эксперты объясняют это сокращением числа абортов, ограничительными мерами и проблемами граждан с половой жизнью.

При этом продажи средств экстренной контрацепции в последние годы «последовательно растут». Однако в компании заявили, что динамика в прошлом году была небольшой.

За 2024 год в аптеках было продано 2,3 млн упаковок препаратов экстренной контрацепции на сумму 1,78 млрд руб. (+1%).

В феврале прокуратура начала проверку из-за отказа женщинам в аборте в Вологодской области.

Ранее врач рассказала об опасности дефицита важного для беременных препарата в России.