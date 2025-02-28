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Прокуратура проводит проверку из-за отказа россиянкам в аборте в Вологодской области

Прокуратура Вологодской области проверит законность отказа женщине в аборте
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brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области прокуратура организовала проверку по опубликованным в СМИ сообщениям об отказе женщинам в проведении абортов на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Органами прокуратуры Вологодской области организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отказах жительницам региона в оказании медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности», — говорится в сообщении.

В надзорном органе уточнили, что информацию о случаях отказа в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности можно передавать на личном приеме у дежурного прокурора, по горячей линии, а также направив в ведомство соответствующее заявление.

Ранее местные СМИ опубликовали историю многодетной матери, которая заявила, что ей отказали в аборте в больницах региона, и ей пришлось обращаться за услугой в Ярославскую область.

Ранее в Минздраве РФ заявили о снижении числа абортов за 10 лет.

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