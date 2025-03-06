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Полиция ищет мужчину, который бросил кошку об зеркало в лифте и разбил его

Во Владимире мужчина бросил кошку об зеркало в лифте и разбил его
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PROGOROD33.RU

Во Владимире полиция разбирается в обстоятельствах порчи общественного имущества в лифте одного из домов. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел 3 марта в доме №54к3 по улице Нижняя Дуброва и попал на камеру, установленную в лифте. Жители стали просматривать записи с камеры и увидели, что в ночь на 4 марта неизвестный бросает кошку об зеркало с такой силой, что разбивает его. После этого животное убегает, а мужчина исчезает из кадра.

«В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Личность мужчины устанавливается. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки», — говорится в сообщении полиции.

До этого на Камчатке мужчина гулял по дороге с кошкой на голове и обратил на себя внимание полиции.

Ранее в Самаре мужчина завел дома девять кошек и попал под суд.

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