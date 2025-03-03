Россиянин гулял по проезжей части с кошкой на голове и попал на видео

На Камчатке на видео попало, как мужчина гулял по дороге с кошкой на голове

В Петропавловске-Камчатском инспектор ДПС задержал мужчину, который прогуливался по проезжей части с кошкой на голове. Об этом сообщает Госавтоинспекция Камчатки в своем Telegram-канале.

«Инспектор ДПС задержал пешехода, который передвигался по проезжей части с живой кошкой на голове», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина стоит на проезжей части, при этом у него на голове сидит черная кошка.

По словам очевидцев, мужчина шел по дороге и не обращал внимания на движение транспорта, при этом сидящее на его голове животное вело себя спокойно.

По информации источника, нарушителя заметил инспектор ДПС, который остановил пешехода и напомнил ему ПДД.

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