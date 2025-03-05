Россиянин завел у себя дома девять кошек и оказался на скамье подсудимых

В Самаре мужчина завел дома девять кошек и попал под суд

В Самаре местный житель завел в квартире девять кошек и оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов, где один из жильцов завел у себя в квартире девять кошек. Из-за этого в жилище возникли антисанитарные условия, и соседи стали жаловаться на появившийся в подъезде запах и тараканов.

Соседи пожаловались на мужчину в администрацию района, которая приняла решение подать на него в суд. В результате суд встал на сторону администрации и обязал россиянина вывезти питомцев, а также привести свое жилище в нормальное состояние.

Мужчина не выполнил условия в срок, и его оштрафовали на сумму в 5 тысяч рублей. Приставы привлекли для уборки в жилище профессиональную организацию, а кошек передали в приют.

Ранее пропавшую при переезде кошку случайно нашли в диване три недели спустя.