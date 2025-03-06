Российская пара пришла сдавать в магазин неисправную кофемашину и украла новую

В Новосибирске визит супружеской пары в магазин электроники обернулся вызовом правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 5 марта в магазине бытовой техники на улице Б. Богаткова. Супруги, которые днем ранее приобрели кофемашину, пришли в салон, чтобы сдать устройство из-за его неисправности, но в возврате денег им отказали. От этой новости мужчина впал в ярость. Он не придумал ничего лучше, как взять с витрины первую попавшуюся кофемашину и выбежать с ней на улицу.

На место ЧП прибыла группа быстрого реагирования агентства безопасности.

» Гвардейцам удалось убедить остававшуюся на месте происшествия супругу вернуть мужа в магазин, что та и сделала. Неисправная кофемашина была сдана в гарантийный сервис, сворованная возвращена на прилавок, а семья отпущена», — уточнили в пресс-службе компании.

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