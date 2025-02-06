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«Крыл матом и лягался»: сибиряк не оценил заботу фельдшеров и сопротивлялся госпитализации

Пьяный новосибирец заснул на снегу и напал на фельдшеров, приехавших на помощь
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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске местный житель не оценил усилий сотрудников скорой помощи, которые не дали ему уснуть на снегу, и сопротивлялся госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в ночь с пятого на шестое февраля. Группу быстрого реагирования (ГБР) вызвали сотрудники бара на улице Гурьевской. По их словам, вечером в заведение пришел подвыпивший мужчина. Уже в баре он вновь употребил алкоголь, после чего уснул за столиком. Прибывшие сотрудники агентства безопасности вывели посетителя на улицу, где он тут же попытался продолжить сон на снегу. Тогда гвардейцы вызвали скорую помощь. Прибывшая на место бригада, приняла решение о госпитализации нетрезвого новосибирца, но тот сопротивлялся.

«Попытки поднять парня с земли встретили отпор – он крыл матом своих спасителей и лягался. Врач был вынужден обратиться к бойцам ГБР с просьбой сопровождать нарушителя в дороге», — рассказали в пресс-службе агентства.

Буйного мужчину сопроводили до больницы №34 и передали врачам.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов.

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