Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, в какой рыбе больше всего опасной ртути

EPA: судак, налим и крупная форель могут накапливать большое количество ртути

close
100%
Shutterstock/Shaiith

Специалисты из Американского Агентства по охране окружающей среды рассказали, что потребление судака, налима и крупной форели нужно ограничить двумя порциями в неделю. Эти виды рыбы способны накапливать ртуть в высоких концентрациях. Об этом сообщается на сайте Environmental Protection Agency (EPA).

Ртуть — это токсичный тяжелый металл, который может накапливаться в органах человека, нанося вред почкам, печени и сердцу. Некоторые виды рыбы накапливают ртуть в своей жировой ткани. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи.

Специалисты EPA подчеркивают необходимость ограничить количество рыбы в рационе до двух порций в неделю. Особенно осторожным нужно быть при потреблении хищных видов, таких как судак, налим и крупная форель. Эти виды усиленно накапливают ртуть, поскольку поедают другую рыбу, уже содержащую этот опасный металл.

Эксперты отметили, что важно тщательно выбирать виды рыбы для употребления и отслеживать количество потребляемых порций. Это поможет избежать возможных негативных последствий для здоровья и получить пользу от умеренного и сбалансированного потребления этого типа продукта.

Ранее ловля мальдивских рыб сделала их нервными и одинокими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами