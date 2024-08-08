Ученые рассказали, в какой рыбе больше всего опасной ртути

Специалисты из Американского Агентства по охране окружающей среды рассказали, что потребление судака, налима и крупной форели нужно ограничить двумя порциями в неделю. Эти виды рыбы способны накапливать ртуть в высоких концентрациях. Об этом сообщается на сайте Environmental Protection Agency (EPA).

Ртуть — это токсичный тяжелый металл, который может накапливаться в органах человека, нанося вред почкам, печени и сердцу. Некоторые виды рыбы накапливают ртуть в своей жировой ткани. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, далее ее поглощают водоросли, которые едят рыбы и другие животные, стоящие выше в пищевой цепи.

Специалисты EPA подчеркивают необходимость ограничить количество рыбы в рационе до двух порций в неделю. Особенно осторожным нужно быть при потреблении хищных видов, таких как судак, налим и крупная форель. Эти виды усиленно накапливают ртуть, поскольку поедают другую рыбу, уже содержащую этот опасный металл.

Эксперты отметили, что важно тщательно выбирать виды рыбы для употребления и отслеживать количество потребляемых порций. Это поможет избежать возможных негативных последствий для здоровья и получить пользу от умеренного и сбалансированного потребления этого типа продукта.

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