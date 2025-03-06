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В Иркутской области таксист-инвалид попал в реанимацию после избиения группой мужчин

Mash: в Иркутской области компания избила таксиста-инвалида
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Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Иркутской области компания избила таксиста. Об этом сообщает Babr Mash.

Как рассказал родственник, пострадавший поехал на заказ в Зиме. Однако на дороге у него возник конфликт с компанией молодых людей. В результате мужчину вытащили из машины и избили.

На кадрах с места инцидента заметно, как пять человек стоят около таксиста, некоторые из них наносят удары пострадавшему по голове и разным органам. В какой-то момент он падает на асфальт, но избиение продолжается.

Спустя некоторое время таксиста отвезли в таксопарк.

«Хозяйка фирмы попросила отдать ей водителя — он практически не дышал», – сообщается в публикации.

После произошедшего водителя направили в реанимацию. Известно, что он астматик и является инвалидом третьей группы.

До этого в Крыму мужчина из Сочи спровоцировал конфликт с таксистом. Во время ссоры обвиняемый ударил водителя бутылкой шампанского, в результате тот получил перелом передней и задней стенок лобной пазухи. Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею.

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