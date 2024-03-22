Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Удаленным работникам рассказали, чем занять собаку, чтобы не отвлекала

Кинолог Голубев: удаленный работник может занять собаку самостоятельной игрой

close
100%
Depositphotos

Владельцам активных собак порой трудно работать из дома, поскольку питомец постоянно требует внимания. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО подсказал несколько способов занять животное.

«Можно занять питомца самостоятельной игрой, например, спрятать по дому лакомства и предложить собаке их найти. Кроме того, собаководу помогут долгоиграющие лакомства и продолжительные утренние прогулки, в которые нужно включить активные игры», — отметил кинолог.

Также, по его словам, можно воспользоваться обычным полотенцем, разложив на нем небольшие кусочки угощения и завязав в нетугой узел. Дав питомцу самостоятельно добраться до лакомств, можно заняться выполнением служебных задач.

«Когда любимец скачет по всему дому, лезет к хозяину во время работы, подает голос и всячески пытается привлечь его внимание, нельзя поощрять такое поведение лаской или игрой. Так хозяин дает понять собаке, что она будет получать внимание тогда, когда ей этого захочется», — предупредил Голубев.

Если хозяину тяжело справиться с активностью любимца, эксперт посоветовал сперва исключить проблемы со его здоровьем, а затем обратиться к профессиональному дрессировщику, который поможет скорректировать поведение животного.

До этого Голубев рассказал, как выбрать игрушку для собаки. Он посоветовал приобретать товары, изготовленные из натуральных материалов, таких как хлопок, высушенная жила или дерево. Безопасными для питомца также являются латекс, силикон и высококачественная резина, добавил он.

При этом он призвал не давать животным игрушки из вспененного поливинилхлорида, поскольку в них содержатся вещества, опасные для почек, печени и репродуктивной системы собаки.

Ранее собаководам рассказали, как подружить питомца с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами