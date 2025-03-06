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В ДНР обнаружили несколько схронов с боеприпасами

МЧС РФ: пиротехники ликвидировали боеприпасы, найденные в схронах в ДНР
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МЧС России

Сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий обнаружили несколько схронов с боеприпасами на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что на места выезжали пиротехники ведомства. В ходе осмотра тайников специалисты изъяли 247 взрывоопасных предметов. Среди них — артиллерийские снаряды, ручные гранаты, минометные мины и выстрелы к ручным противотанковым гранатометам.

«Боеприпасы транспортировали на подрывную площадку и уничтожили», — говорится в публикации.

В тексте подчеркивается, что сотрудники МЧС РФ и министерства внутренних дел страны продолжат совместную работу по поиску и ликвидации схронов с оружием.

18 февраля представитель группировки российских войск «Юг» с позывным «Полтава» рассказал, что на территории города Красногоровка в ДНР был найден тайник с церковной утварью, которую украинские солдаты украли из местного храма. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил РФ вели раскопки в течение недели.

В результате из схрона были изъяты кресты, чаши для причастия, иконы, Евангелие и иные предметы. Кроме того, российские военнослужащие обнаружили здесь паспорт гражданина Украины.

Ранее на бывших позициях украинских войск в ДНР нашли тайник с оружием западного производства.

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