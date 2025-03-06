«Не только в парках»: россиян предупредили о старте опасного сезона клещей

В России с началом весны стартует сезон активности клещей, пик которого традиционно приходится на это время года. Нужно соблюдать меры профилактики и учитывать, что опасность есть не только в лесах и парках, но и практически везде, где растут кустарники и трава, предупредила руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования «СберСтрахования» Светлана Базаренко в беседе с RT.

Пик активности клещей выпадает на весенне-осенний период с мая по октябрь. При этом первые случаи заражения распространяемыми ими инфекциями регистрируются и зимой – в январе, феврале. За 2024 год от укусов клещей пострадали 430 тысяч жителей России.

«Наибольшее количество обращений за медицинской помощью зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Кировской и Костромской областях, а также в Пермском крае, — отметила специалист. — За последние десять лет значительно увеличилось число обращений в Московской и Ленинградской областях».

За один укус клещ может передать человеку сразу несколько опасных инфекций, в том числе заразить клещевым энцефалитом. За прошлый год зарегистрировано 1113 таких случаев, еще 3225 человек заболели боррелиозом. Чаще всего заболевания распространяются в Москве, Новосибирской области, Красноярском крае, Челябинской области и Алтайском крае.

Важно соблюдать меры профилактики, в том числе носить светлую закрытую одежду с длинными рукавами, с высоким воротом, что усложнит доступ клеща к коже. Носки нужно выбирать высокие, заправлять в них брюки, не забывать про головной убор. Если есть планы съездить на природу или прогуляться в парке, следует обязательно обработать одежду репеллентом, которые хоть и не гарантируют 100%-ную защиту, но в совокупности с другими мерами повышают шансы избежать «встречи» с клещом.

Базаренко также призвала проверять друг друга после прогулок, не забывая про домашних животных. А лучшим способом защиты от опасных инфекций остается вакцинация, обеспечивающая защиту от энцефалита как людям, так и питомцам, заключила эксперт.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно. Так, в малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем регистрировали уже с 12 февраля. Тогда период активности клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта – такое может повториться и в этом году.

Ранее было названо место, на которое клещи чаще всего присасываются у детей.