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Сезон активности клещей в 2025 году может начаться раньше

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей в марте
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Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

Для инфекций, передающихся клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. В большинстве российских регионов сезон их активности начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины, рассказали в надзорном органе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем регистрировали уже с 12 февраля. Тогда период активности клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — предупредили в ведомстве.

Специалисты рекомендовали носить подходящую одежду и использовать средства для защиты от клещей, находясь в лесах или парках.

22 января сообщалось, что в Подмосковье заметили вышедших из спячки клещей.

Ранее Вильфанд допустил раннее наступление весны в Москве.

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