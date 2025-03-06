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Власти Тюмени хотят изъять здание, в котором останавливался Менделеев

Власти Тюмени хотят изъять у торговой компании здание XIX века
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Freepik.com

Власти Тюмени хотят изъять у торговой компании ООО «СУ25» здание XIX века, расположенное на ул. Пристанской, 13. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

На «СУ25», как на владельца здания, были возложены обязанности по его содержанию. Однако, по мнению Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, организация не выполняет необходимые требования по сохранению здания.

Истец обратился в суд с требованием изъять здание и земельный участок под ним для последующей продажи на торгах. Заседание по этому делу назначено на 20 марта.

Речь идет о здании железнодорожной станции «Тура», которое является объектом культурного наследия. В 1899 году здесь останавливался известный ученый Дмитрий Менделеев, а позднее — император Николай II со своей семьей. Именно на этой станции императорская чета пересела с поезда на пароход, чтобы отправиться в ссылку в Тобольск.

В 2018 году в здании произошел пожар, и сейчас оно находится в заброшенном состоянии.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы национализировал все здания гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее судебные приставы изъяли имущество Хотина в бизнес-центре «Китай-город».

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