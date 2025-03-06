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Пожар произошел на атомной электростанции на Тайване

На АЭС «Мааньшань» на Тайване произошел пожар

На атомной электростанции «Мааньшань», расположенной на Тайване, произошел пожар, над АЭС видны клубы густого черного дыма. Об этом сообщило гонконгское издание Dimsum Daily.

Местная пожарная служба направила многочисленные подразделения на место ЧП. На данный момент причина дыма остается неизвестной.

Компания-оператор АЭС Taiwan Power Company пока не предоставила никаких официальных комментариев по поводу инцидента.

Один из очевидцев, находившийся примерно в километре от станции, в разговоре с изданием назвал ситуацию тревожной и подтвердил, что источник пожара находится внутри ядерного объекта.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Аварийные службы активно работают над оценкой ситуации и обеспечением безопасности на АЭС.

Атомная электростанция Мааньшань — третий ядерный объект Тайваня. Она начала работу в 1984 году.

В феврале несколько пожаров произошло на территории Чернобыльской АЭС после атаки беспилотников.

Ранее БПЛА повредил саркофаг Чернобыльской АЭС.

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