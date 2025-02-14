Беспилотник повредил саркофаг Чернобыльской АЭС

Беспилотный летательный аппарат столкнулся с защитным куполом, который закрывает разрушенную Чернобыльскую атомную электростанцию на Украине. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем аккаунте в X.

«В ночь на 14 февраля, примерно в 01:50, команда МАГАТЭ, находившаяся на Чернобыльской площадке, услышала взрыв, который привел к возникновению пожара. Им стало известно, что беспилотник врезался в крышу», — говорится в сообщении.

7 февраля следователи национальной полиции Украины объявили подозрение российскому генерал-майору в ограблении Чернобыльской атомной электростанции. Согласно заявлению украинской полиции, речь идет о заместителе начальника войск радиохимической безопасности по вооружению и научно-исследовательской работе Алексее Ртищеве. Уточняется, что в ходе расследования были изучены более 700 тысяч видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрошено около 100 свидетелей и проведено более сотни следственных экспериментов.

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