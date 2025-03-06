Украинец попросил убежища в России

Гражданин Украины Александр С. с просроченным паспортом просит убежища в России. Об этом сообщает Ura.ru.

Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, где ожидает депортации. Он попал в этот центр после освобождения из колонии. За время отбывания наказания срок его украинского паспорта истек.

«Как человеку, всю жизнь говорившему на русском, антироссийские акции были мне неприятны... такая полемика недопустима, ведь у нас с русскими общая история, мы братские народы», — поделился Александр, вспоминая митинги на Украине в 2013 — 2014 годах.

Мужчина утверждает, что на родине ему угрожали, обвиняли в том, что он против Украины. Тогда он решил перебраться в Россию, нашел работу в строительной компании в ХМАО.

В Югре Александр познакомился с земляками, которые втянули его в аферу с наркотиками. Однажды его попросили забрать посылку, он, ничего не подозревая, забрал ее на почте и уже на выходе был задержан. Как выяснилось позже, внутри посылки находились запрещенные вещества. В итоге мужчину обвинили в хранении наркотиков и приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Срок он отбывал в Свердловской области.

Как только мужчина покинул колонию, его задержала полиция за нарушение миграционного законодательства, незаконное пребывание в России. Украинца поместили в Центр временного содержания. Спустя пять дней суд постановил депортировать его.

Мужчина заявил, что депортация невозможна, поскольку срок действия его украинского паспорта истек. Возвращаться на Украину он не хочет, желает остаться в России.

Ранее сообщалось, что журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, подаст прошение об убежище в России.