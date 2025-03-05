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Пенсионерка из-за игры на телефоне лишилась более чем миллиона рублей

В Курганской области женщина лишилась более чем миллиона рублей из-за игры
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Курганской области стала жертвой мошенников из-за игры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

64-летняя женщина играла в игру на телефоне и стала замечать всплывающие окна с рекламой, в которой ей обещали дополнительный заработок.

«Вначале женщина игнорировала его, но впоследствии заинтересовалась и в открывшееся окно указала свои персональные данные и номер телефона», – сообщается в публикации.

Неизвестные перезвонили россиянке и предложили инвестировать. После того, как она согласилась, вместе с мошенниками она активировала счет на площадке и пополнила счет на десять тысяч рублей.

На платформе она якобы заключала сделки, но не понимала, во что лучше инвестировать, поэтому доверяла указаниям неизвестных. В течение десяти дней пенсионерка отдала аферистам 650 тысяч рублей.

Позже женщина пригласила к себе знакомую и убедила стать поручителем, после чего взяла кредиты на более чем 400 тысяч рублей, все деньги она отдала аферистам.

Спустя несколько дней родственница рассказала женщине, что с ней общаются мошенники, пенсионерка обратилась в полицию.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 7,8 млн рублей.

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