Мошенники придумали новую схему кражи денег

Мошенники обманывают россиян, используя поддельный бот в Telegram от лица «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Отмечается, что злоумышленники обещают найти посылку, но на самом деле пытаются присвоить деньги пользователя.

Потенциальной жертве поступает звонок якобы от «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. Под предлогом «уточнения адреса» мошенник убеждает пользователя воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram.

По данным МВД, бот имитирует активную деятельность, но в действительности он должен всего лишь заполучить доступ к аккаунту. Пользователю предлагается ввести данные для авторизации в предложенную форму. Таким образом, персональные данные за секунды попадают в руки злоумышленников.

В МВД призвали граждан перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам и никому не доверять, особенно в том, что касается личных данных и денежных средств.

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