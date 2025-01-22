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В России нарастили собственное производство одного вида продукции

Патрушев: производство сырого молока в России выросло на 200 тыс. тонн
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Российские производители по итогам 2024 года нарастили выпуск сырого молока на 200 тыс. тонн, до 34 млн тонн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока, пишет агентство ТАСС.

По его словам, стабильный рост показателей в молочной отрасли продолжается. Он отметил, что прирост объем производства по итогам 2024 года соответствует заявленным ранее прогнозам.

В среду издание «Известиям» со ссылкой на сообщение Россельхознадзора написало, что Белоруссия по итогам 2024 года сохранила лидерство по поставкам молока, мяса и яиц в Россию, почти 100% импортного молока в РФ приходится на эту страну. В материале также отмечается, что спрос на молочную продукцию в России растет второй год подряд более высокими темпами.

В первой половине ноября генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. Отмечалось, что что проверку организовывали с привлечением Федеральной антимонопольной службы России, Минсельхоза и Минпромторга.

Ранее была названа неожиданная опасность сырого молока.

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