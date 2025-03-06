Названа выплата от государства, размер которой резко увеличился

Доцент Коваленко: выплаты по больничному выросли до 5,7 тысячи рублей в день

Увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Россиянам в 2025 году по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день, уточнила она.

«Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу», — сказала она.

До этого эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщила, что максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился до 2,225 миллиона рублей в 2025 году.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления листов временной нетрудоспособности. Они затронут людей, которые часто уходят на больничный.

Ранее был назван размер минимального пособия по больничному в феврале.