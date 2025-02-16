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Россиянам раскрыли максимальный лимит дохода для расчета больничного

Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,2 миллиона рублей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился до 2,225 миллиона рублей в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 — 2,225 миллиона рублей», — рассказала собеседница агентства.

Эксперт добавила, что оплату больничного считают по заработку за два предыдущих года и стажу работы. Таким образом, если сейчас гражданин обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах, пояснила Лопатина.

Однако, уточнила эксперт, если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, то в расчет пойдет лимит.

Собеседница агентства указала, что максимальный размер пособия по больничному в текущем году составляет 5 тысяч 700 рублей в день. Лопатина отметила, что в годовой заработок включаются только те трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления листов временной нетрудоспособности. Они затронут людей, которые часто уходят на больничный. Для тех, кто за последние полгода четыре и более раз признавался нетрудоспособным, срок больничного будет ограничен тремя днями. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.

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