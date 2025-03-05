В России приступили к созданию клона племенного быка

Российские биотехнологи приступили к созданию первого клонированного племенного быка. Разработкой занимается лаборатория «Альтраген» по заказу группы компаний «Прогресс Агро», сообщает ТАСС.

Отмечается, что для клонирования выбрали две элитные породы — джерси и герефорд. В криобанке уже заготовлено по 170 эмбрионов каждого из них, готовых к пересадке суррогатным матерям. Процесс клонирования поможет обеспечить точную генетическую копию особи, а продуктивность животного будет зависеть от качеств донора.

Ученые подчеркнули, что в отличие от клонированных коров, чья молочная продуктивность не сможет быстро окупить затраты на их создание, племенные быки принесут многомиллионную прибыль за счет продажи семени.

До этого ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) предложили альтернативу антибиотикам для лечения сельскохозяйственных животных. Во время пандемии коронавируса эксперты изучили механизмы поражения клеток организма различными вирусами и создали противовирусные препараты, в том числе и ветеринарные.

По словам ученых, в ряде случаев противовирусные препараты могут успешно дополнять антибиотики и вакцины, а иногда и существенно снизить потребность в них.

Ранее стало известно, что советские ученые клонировали мышь задолго до овечки Долли.