Предложена альтернатива антибиотикам для лечения сельхоз животных

Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) предложили лечить заболевания птиц и других сельскохозяйственных животных противовирусными препаратами для уменьшения потребления антибиотиков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СФНЦА РАН.

В настоящее время при лечении заболеваний птицы и других сельскохозяйственных животных широко применяются антибиотики. Однако во время борьбы с коронавирусной инфекцией были лучше изучены механизмы поражения клеток организма различными вирусами, что позволило разработать противовирусные препараты, в том числе и ветеринарные.

В ряде случаях антивирусные препараты, созданные отечественными учеными, могут успешно дополнять антибактериальные препараты и вакцины, а иногда и существенно снижать потребность в антибиотиках.

«Сегодня это новое направление для ветеринарной науки. Противовирусные препараты позволяют предотвратить развитие широкого спектра бактериальных инфекций, которые развиваются как осложнение после вирусного заражения. Есть возможность завоевания мирового лидерства в этой сфере, а также в краткосрочной перспективе мы сможем с меньшими потерями пережить уход от поставок ветпрепаратов из недружественных стран», — рассказал «Газете.Ru» заведующий сектором молекулярной биологии СФНЦА РАН Василий Афонюшкин.

В беседе с «Газетой.Ru» Василий Афонюшкин отметил, что в российской Федерации находятся одни из самых больших в мире птицефабрик, очень высокая концентрация поголовья птиц, обладающая, к сожалению, в связи с особенностями технологии выращивания, пониженным иммунитетом. Ученые и птицеводы-практики, для которых выращивание птицы является бизнесом, рассчитывают, что это направление получит дальнейшее развитие и поддержку со стороны государства.

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