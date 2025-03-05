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Трое в балаклавах избили африканского студента в российском городе

Mash: в Нижнем Новгороде трое в балаклавах избили африканского студента
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Pexels

В Нижнем Новгороде трое неизвестных в балаклавах избили африканского студента. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел 26 февраля на улице Гагарина, когда первокурсник Института международных отношений ННГУ из Конго, руководящий африканским советом учебного учреждения, шел по своим делам. В этот момент на него набросились трое неизвестных в балаклавах и избили юношу по голове, бедрам и коленям.

В результате у пострадавшего остались ушибы. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

До этого в фитнес-клубе Петербурга юноша не поделил с мужчиной тренажер и избил его. Прибывшие на место медики направили посетителя в больницу с переломом носа. Второго участника конфликта сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию.

Ранее пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки.

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