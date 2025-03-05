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Пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки

В Пензе пьяный мужчина избил пенсионерку из-за лая ее собаки
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который напал на пенсионерку во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

34-летний житель Пензы напал на пожилую соседку и жестоко избил ее из-за собаки. Мужчине не нравилось, что пес женщины постоянно лает и справляет нужду в неположенном месте.

Известно, что агрессивный сосед в нетрезвом состоянии уже не раз скандалил с потерпевшей. Дебошира задержал наряд Росгвардии, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее в Якутске неизвестный ворвался в квартиру пенсионера и украл мясо из холодильника.

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