В фитнес-клубе Петербурга юноша не поделил с мужчиной тренажер и избил его

В Петербурге конфликт между мужчинами в фитнес-клубе закончился госпитализацией. Об этом сообщает Росгвардия региона.

Инцидент произошел в зале на Свердловской набережной. По данным Росгвардии, 44-летний мужчина отошел от тренажера, в этот момент к снаряду подошел 19-летний юноша и стал настраивать его под себя. В какой-то момент первый посетитель вернулся и снова занял тренажер. Между мужчинами возникла ссора.

«В ходе возникшего конфликта 19-летний гражданин нанес оппоненту удар в голову», – сообщается в публикации.

Пострадавший рассказал о произошедшем администратору. Прибывшие на место медики направили посетителя в больницу с переломом носа. Второго участника конфликта сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию.

До этого в Смоленске мужчины избили знакомого до потери слуха. Один из них познакомился с женщиной, но, узнав, что у нее есть возлюбленный, решил с ним разобраться. На встрече компания напала на пострадавшего и его друзей. Нападавшие получили сроки до 12,5 лет лишения свободы.

Ранее жениха и двух его приятелей лишили свободы за избиение на свадьбе родственника невесты.