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Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» завели дело

Против актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении актера Глеба Калюжного, известного по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки», по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Об этом сообщает РИА Новости.

Дело заведено из-за длительного уклонения Калюжного от исполнения воинской обязанности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», - сказал собеседник агентства.

Калюжный также развивается в актерском мастерстве, несмотря на отсутствие профессионального образования. Знаменитость изучает литературу про актерские техники и различные подходы. Артист уверил в необходимости практики своего навыка – как в кадре, так и за ним.

Ранее Глеб Калюжный дал редкий комментарий о личной жизни.

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