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Глеб Калюжный дал редкий комментарий о личной жизни

Актер Глеб Калюжный признался, что не состоит в отношениях
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Марс Медиа Энтертейнмент

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы», дал Super.ru редкий комментарий о личной жизни на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink.

По словам 26-летнего артиста, сейчас он не состоит в отношениях, его сердце свободно. При этом Калюжный не исключил, что будет праздновать 14 февраля с девушкой. Он также признался, что готов строить отношения с избранницей, которая будет старше него.

«Самое запоминающееся, что девушка дарила мне на 14 февраля — это цветы. Абсолютно нормально [отношусь к таким подаркам]. Я люблю цветы и считаю, что нет ничего зазорного в том, что мужчине тоже могут дарить цветы», — поделился актер.

На мероприятие Калюжный пришел в компании PR-менеджера Иды Галич Анны Титовой. Издание «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении актера утверждает, что Титова и Калюжный состоят в отношениях. По версии СМИ, их роман длится уже несколься уже несколько месяцев, а в декабре пара ездила на совместный отдых.

Ранее СМИ сообщили, что певица Анна Asti не живет с мужем с декабря 2024 года.

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